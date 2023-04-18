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Коммерсантъ FM
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Робот «Маркер» оснастят дроном-камикадзе «БАС-80»

Робот «Маркер» получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе «БАС-80», заявил «РИА Новости» исполнительный директор компании-разработчика НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Этих роботов используют в военной операции на Украине.

Господин Дудоров сообщил, что масса БАС-80 без боевой части составляет 1,7 кг, потенциальный объем боевой части — около 600 г с возможностью увеличения, дальность полета — до 30 км, время нахождения в полете — до 18 минут. По его словам, эти беспилотники легче и дешевле, чем применяемые сейчас в российской армии, но «и задачи у них более простые».

«Мы создали свой беспилотник самолетного типа, пока разработка имеет рабочее название "БАС-80". Сейчас этот дрон испытывается без боевой части, но, безусловно, он будет иметь ударную направленность. Изначально этот БПЛА создавался для оснащения "Маркера". Впервые мы его запустили с этой платформы»,— уточнил он.

В конце января глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что началась погрузка четырех наземных беспилотников «Маркер» для отправки в зону военной операции на Украине. Он утверждал, что эти БПЛА могут поражать танки. В начале февраля он рассказал о прибытии в зону военной операции первых военных роботов «Маркер».

Лаура Кеффер

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