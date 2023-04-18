В Москве для поиска места жительства призывников используется система видеонаблюдения

Московская система видеонаблюдения используется для определения места жительства призывников, сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев. По его словам, основной причиной неявки в военкоматы является проживание не по месту регистрации — из-за этого москвичам не могут вручить повестку. Господин Локтев отметил помощь столичной мэрии и образовательных организаций в поиске призывников.

«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается»,— сказал военный комиссар ТАСС.

Вместе с тем господин Локтев отметил, что число уклонистов от срочной службы ежегодно снижается. По его мнению, это связано с «кропотливой работой по разъяснению гражданам об ответственности» за уклонение. «Тем более с используемыми нами ресурсами деваться им некуда»,— добавил он.

В Москве на службу будет призвано больше 5 тыс. человек. В столице работают 147 призывных комиссий. Военный комиссар отметил, что весенний призыв 2023 года не отличается от предыдущих и проходит с 1 апреля до 15 июля.

Российские власти в апреле меньше чем за неделю приняли поправки о цифровом учете военнообязанных. Теперь по закону цифровая повестка будет считаться врученной сразу после ее появления в личном кабинете, независимо от того, заметил ли ее адресат.

О законе — в материале «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Леонид Уварчев