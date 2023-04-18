Туристам упорядочивают бронь

Власти вернулись к активному обсуждению возможного госрегулирования механизмов бронирования средств размещения. ФАС поддержала идею присвоения всем объектам уникальных номеров. Их придется обязательно указывать при регистрации на онлайн-платформах. Деятельность последних власти также могут отрегулировать в рамках подготовленных поправок к законодательству. Они закрепляют обязательства агрегаторов перед туристами. Но принятие документа чревато рисками для туроператоров, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Рабочая группа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по развитию конкуренции в сфере туризма поддержала необходимость введения учета всех объектов размещения туристов через присвоение им уникальных номеров, говорится в протоколе заседания группы (копия есть у “Ъ”). Один из участников заседания — гендиректор ООО «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников пояснил “Ъ”, что мера важна для обеления рынка, так как будет вестись учет гостевых домов, квартир и апартаментов, сдающихся в краткосрочную аренду. Для классических отелей мера станет менее чувствительной за счет наличия обязательной классификации, говорит эксперт.

В ФАС пояснили, что предложение будет изучено с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Минэкономики не принимало участие в этом совещании, но готово рассмотреть предложения рабочей группы ФАС, пояснили “Ъ” в министерстве. Там добавили, что при разработке предложений важно исходить из необходимости поиска баланса между соблюдением интересов и безопасности туристов и недопущением роста нагрузки на бизнес.

Алексей Кожевников поясняет, что указание уникального номера объекта предполагается сделать обязательным при регистрации объектов в системах онлайн-бронирования. «Аналогичный принцип применяется в Италии и Испании»,— говорит он. По словам эксперта, вопрос об обязательном указании уникального номера объекта размещения обсуждается в рамках разработки принципов госрегулирования в целом для всех туристических агрегаторов. Эта тема 18 апреля будет обсуждаться в Госдуме в рамках экспертного совета, следует из анонса заседания.

Изначально необходимость регулирования деятельности агрегаторов и систем онлайн-бронирования отелей в России ФАС начала обсуждать в 2020 году на волне длительного противостояния отельеров с Booking.com. Тогда свой вариант поправок в законодательство предложила «Опора России». Но договориться участникам рынка так и не удалось, а затем вопрос потерял актуальность на фоне ухода с рынка Booking.com.

Первый зампред комитета Госдумы по туризму Николай Валуев, который должен выступать на экспертном совете, на вопросы “Ъ” не ответил. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков сообщил, что будет обсуждаться необходимость законодательного закрепления за туристическими агрегаторами ответственности по доведению до туристов информации о поставщиках продукта, который они реализуют. В действующем законе о туризме такого пункта нет. Эксперт пояснил, что инициатива должна решить вопрос с наличием на площадках неверной информации о турпродукте и сведений о несертифицированных объектах размещения.

Эти нормы содержатся в подготовленных поправках к закону о туризме, с которыми ознакомился “Ъ”. Но пока в документе записано лишь обязательство указывать информацию о номере и сроке действия свидетельства о классификации отеля и присвоенной ему категории. Текст также закрепляет понятие туристического агрегатора. В МТС Travel поддерживают инициативу, предполагая, что она приведет законодательство в соответствии с рыночной практикой. Другие компании—участники совета оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Российский союз туриндустрии (РСТ) в своем отзыве на законопроект (его копия также есть у “Ъ”) указал на возможность поддержки законодательной инициативы при условии ее доработки. В союзе обращают внимание на отсутствие критериев, разграничивающих деятельность туроператоров и агрегаторов в части формирования и реализации продукта. Если они не будут установлены, законопроект может привести к тому, что туроператоры будут предпочитать работать в качестве агрегаторов. Если это примет массовый характер, то это не будет отвечать интересам туристов, считают в РСТ. Деятельность агрегаторов, по мнению союза, должна быть ориентирована на самостоятельных путешественников, которые при наступлении неблагоприятных обстоятельств могут справиться с ними самостоятельно, без помощи турбизнеса.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев