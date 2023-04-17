Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 апреля

11:47. МЧС сообщило об обстреле села Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Это четвертый обстрел за сегодня.

11:45. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил третий за сегодняшнее утро обстрел Белгородской области. ВСУ атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор.

11:27. В Белгородской области обстреляно село Сподарюшино Грайворонского округа, сообщает МЧС.

10:22. МЧС сообщило об обстреле поселка Лениниский Шебекинского городского округа Белгородской области. Жителям рекомендовано спуститься в подвалы или укрытия.

9:32. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на еженедельной планерке в облправительстве подтвердил, что ночные «пожары на двух гражданских объектах» в Белгороде и пригороде стали следствием атаки ВСУ.

Другий подробности он комментировать не стал: «Наше общение проходит в прямом эфире, а значит, информация будет поступать и нашим врагам».

«Главное, что никто не пострадал. Начинаем разбираться в причинах произошедшего и максимально быстро постараемся устранить все технические последствия»,— сказал господин Гладков.

0:55. После сообщений в местных СМИ и telegram-каналах о звуках взрыва в Белгороде и возгорания, предположительно, на одной из подстанций глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на понедельник «зафиксированы два пожара на гражданских объектах» в городе и Белгородском районе. По данным губернатора, к 0:53 понедельника оба пожара были потушены.

О громких звуках и локальных перебоях с электричеством в Белгороде начали сообщать в соцсетях после 23 часов воскресенья.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину в конце прошлой недели