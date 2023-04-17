Губернатор подтвердил пожар на «двух гражданских объектах» после звука взрыва в Белгороде

После сообщений в местных СМИ и telegram-каналах о звуках взрыва в Белгороде и возгорания, предположительно, на одной из подстанций глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на понедельник «зафиксированы два пожара на гражданских объектах» в городе и Белгородском районе.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара»,— написал господин Гладков в 0:15 понедельника в своем telegram-канале, не приводя других подробностей.
О громких звуках и локальных перебоях с электричеством в Белгороде начали сообщать в соцсетях после 23 часов воскресенья.
UPD: По данным губернатора, к 0:53 понедельника оба пожара были потушены.
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