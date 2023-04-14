Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 апреля

9:39. В Орловской области составлено уже более 2200 социальных паспортов семей участников специальной военной операции. По словам губернатора Андрея Клычкова, документы оформлены на все категории военнослужащих: мобилизованных, контрактников и добровольцев. Также глава региона сообщил, что в Орле готовит очередная посылка для военнослужащих, участвующих в СВО: «Собирают сразу в два подразделения. Общий вес посылки 5 тонн».

8:25. Одной из главных тем прошедшей вчера в соцсетях прямой линии с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым стали вопросы безопасности. Так, одна из жительниц спросила, как в случае чрезвычайной ситуации будет организован вывоз маломобильных граждан. «На протяжении 13 месяцев проводим регулярно тренировки: начиная с оказания первой медицинской помощи и заканчивая вопросами вывоза людей из опасных территорий. Сформированные навыки нам уже помогали во время обстрелов приграничных сел. Органы местного самоуправления сами определяют порядок вывоза маломобильных граждан. Для этого проводятся подомовые обходы. Где-то за лежачими гражданами закрепляются соседи с транспортом, где-то идет взаимодействие с МЧС, Росгвардией, другими силовыми структурами — производится выезд на специализированном транспорте, если это необходимо. Нужно внимательно относится к рекомендациям, которые выносятся местными властями на рассмотрение жителей»,— пояснил господин Гладков.

Он напомнил, что на территории всего региона действует единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по защите населения предусматривают и вывоз в безопасное место маломобильных граждан. Для их перемещения есть специализированный транспорт в каждом муниципалитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Белгородской области Фото: правительство Белгородской области

Также жителей приграничных районов области спросили губернатора, стоит ли им выходить на сезонные работы в огороды и поля. «Главы муниципалитетов сейчас смотрят эфир, поэтому я еще раз напомню: наша главная сила — максимальное информирование населения о текущей ситуации. Нужно не только отвечать вовремя на запросы граждан, но и опережать их. Налажено взаимодействие между всеми оперативными структурами. Когда есть опасность, сельскохозяйственные работы не проводятся. Вся эта информация должна доводиться до людей»,— заметил глава региона.

По его словам, гражданам будет повторно рекомендовано при проведении посадочных работ на огородах в обязательном порядке обращать внимание на возможные неразорвавшиеся боеприпасы. В случае обнаружения необходимо информировать правоохранительные органы по телефону 112. Кроме того, в приграничных муниципалитетах определены зоны с высоким риском. Полевые работы там будут проходить после согласования с силовыми ведомствами.

7:30. Больше 200 белгородцев сейчас проживают в трех пунктах временного размещения Московской области и в двух ПВР Тульской области. Они спросили губернатора, как долго еще смогут находиться в пунктах размещения за пределами Белгородчины. «Никто вас не выселит. Время нахождения в ПВР зависит от оперативной обстановки в Белгородской области. Если руководство Московской области примет решение об организации детского летнего отдыха в тех лагерях, где вы сейчас размещаетесь, будет предоставлена альтернативная возможность пребывания на территории Московской области с минимальным дискомфортом на время переезда. Вариантов будет несколько. Я со своими заместителями всегда на связи, никто вас в беде не бросит»,— заверил Вячеслав Гладков. Размещение граждан осуществляется на основании заключенных соглашений между субъектами РФ, а действие соглашений осуществляется «до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для их заключения». «Вопрос о расторжении указанных соглашений в настоящее время не рассматривается»,- отметили в облправительстве.

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