Главные новости к утру 17 апреля

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пожарах на «гражданских объектах». Он не привел подробностей, но незадолго до его сообщения в соцсетях распространили видео пожара на подстанции в Белгороде. Очевидцы утверждали, что он произошел после взрыва.

ЦБ и Московская биржа подготовили набор мер для борьбы с волатильностью акций третьего эшелона на российском рынке, узнал «Ъ». Речь идет о распространении на все бумаги режима дискретного аукциона, доработке методики противодействия дестабилизации, сокращении возможных ценовых границ и увеличении шага цены, расширении аналитического покрытия. О мерах

Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 97 человек. По разным данным, пострадало от 365 до 1,1 тыс. человек. О ситуации в стране

F+tech анонсировала российские смартфон и планшет на операционной системе «Ростелекома». Технику будут выпускать в Калининграде. О планах

Объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве мэр Большого Камня Рустям Абушаев сообщил, что находится в зоне военной операции. СКР подтвердил, что политик до сих пор находится в розыске.

Бюджетное финансирование строительства и модернизации магистральной инфраструктуры снизилось в первом квартале в 2,4 раза год к году, выяснил «Ъ». Подрядчики госстроек получили всего 33,2 млрд руб. О последствиях

В Иране десятерых военных приговорили к тюремным срокам по делу о сбитом украинском Boeing в 2020 году. Суд назначил командиру военнослужащих десять лет лишения свободы.

«Призрак оперы» перестали показывать на Бродвее спустя 35 лет после премьеры. Продюсер Камерон Макинтош не исключил возвращения постановки в будущем.

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