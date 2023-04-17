«Призрак оперы» перестали показывать на Бродвее спустя 35 лет после премьеры

На Бродвее прошел последний показ мюзикла «Призрак оперы». Постановку показывали 35 лет и она стала самой долгоидущей в истории Бродвейского театра. Продюсер Камерон Макинтош не исключил возвращения мюзикла в будущем.

«Призрак оперы» 16 апреля был показан в 13 981 раз в бродвейском театре «Маджестик». Представление завершилось громкими овациями, шампанским, тостами и золотыми конфетти, передает Associated Press. В финале действующий актерский состав и прошлые участники мюзикла исполнили «Музыку ночи».

«Один вопрос, который мне задают снова и снова — вернется ли "Призрак"? Будучи продюсером больше 55 лет, я видел возвращения всех великих мюзиклов, и "Призрак" — один из величайших. Так что это лишь вопрос времени»,— сказал господин Макинтош.

Театр анонсировал скорое завершение показов «Призрака оперы» в сентябре 2022 года. Это объяснялось тем, что мюзиклу не удалось оправиться после пандемии. Поток зрителей сократился и доходы не покрывают расходы на показы. В сентябре сообщалось, что в общей сложности мюзикл посмотрели на Бродвее около 20 млн человек с 1988 года, сборы составили $1,3 млрд.

Леонид Уварчев