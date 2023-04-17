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Коммерсантъ FM
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Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 97 человек

Во время боестолкновений в Судане 97 человек убиты, 365 ранены, передает Reuters данные профсоюза врачей. По информации Всемирной организации здравоохранения, с 13 апреля погибли не меньше 83 человек, пострадали больше 1,1 тыс. Комитет суданских врачей ранее сообщал о 56 убитых и 565 раненых.

Вооруженное столкновение между суданской армией и Силами быстрого реагирования (воинское формирование, не подчиняется главнокомандующему вооруженными силами Судана) продолжается несколько дней. Конфликт между структурами обострился в последние месяцы, после того как приблизилась дата подписания соглашения между всеми политическими силами Судана о начале очередного переходного периода в стране. Его итогом должно было стать проведение выборов и отстранение военных от власти. Основные разногласия связаны со сроками включения Сил быстрого реагирования в состав регулярной армии и вопросом о том, кто должен быть главнокомандующим вооруженными силами.

О ситуации в Судане — в материале «Ъ» «Стороны суданского конфликта проявили быстрое реагирование».

Леонид Уварчев

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