Главные анонсы 17 апреля

Мосгорсуд огласит приговор журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ «иностранным агентом») по делу о государственной измене и фейках про российских военнослужащих. В ходе прений сторон гособвинение запросило для Кара-Мурзы наказание в виде 25 лет колонии строгого режима.

С 17 по 21 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес посетит Вашингтон, чтобы обсудить утечку документов Пентагона.

С 17 по 20 апреля в Страсбурге пройдет пленарная сессия Европарламента.

С 17 по 21 апреля в Эстонии пройдут военные учения НАТО по киберзащите Locked Shields.

В России начнется регистрация избирателей, участвующих в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

Бутырский суд Москвы проведет предварительные слушания по делу в отношении Михаила Хачатуряна о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерями.

Приморский краевой суд рассмотрит апелляцию на приговор экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, осуждённому за получение многомиллионных взяток.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».