От кэптивных автобанков уехали доходы

По итогам 2022 года кэптивные банки зарубежных автоконцернов, прекративших свою деятельность в России, показали прибыль при одновременном падении процентных доходов. Новых выдач у этих игроков нет, и даже высокое качество портфелей этих банков не делает сами кредитные организации привлекательными с точки зрения покупки для большого круга инвесторов. Отсутствие универсальной банковской лицензии, сильная зависимость бизнес-модели от материнской компании и необходимость согласования сделки президентом РФ снижают вероятность их успешной продажи, полагают эксперты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кэптивные банки иностранных автоконцернов, покинувших РФ, опубликовали отчетность за 2022 год. Все они остались прибыльными. Так, у Тойота-банка чистая прибыль за отчетный период снизилась на 12%, до 1,27 млрд руб., чистая прибыль МС-банк Рус упала на 78%, до 150,4 млн руб., Фольксваген-банк Рус смог показать прибыль на уровне 2021 года, Мерседес-Бенц Банк Рус увеличил этот показатель почти на 20% год к году, до 615 млн руб., БМВ-банк Рус пока не отчитался за 2022 год.

Финансовые показатели банков, специализирующихся на автокредитах (за 2022 год) Выйти из полноэкранного режима Название Чистая ссудная задолженность (млрд руб.)* Изм. за год (%) Доля в активах (%) Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями (млрд руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль (млрд руб.) Изм. за год (%) Драйв Клик Банк (быв. «Сетелем») 185,2 8,2 98,3 22,7 24,2 2,0 -24,4 РН-банк 82,9 -23,9 97,0 11,5 -8,2 2,4 -12,0 Тойота-банк 64,4 -13,0 95,0 6,7 -7,2 1,3 -11,9 Фольксваген-банк Рус 55,8 54,9 96,8 2,4 -40,7 1,4 -0,2 МС-банк Рус 41,1 17,5 95,0 3,1 -13,8 0,2 -78,4 Мерседес-Бенц Банк Рус 12,6 -51,3 68,7 2,4 -17,4 0,6 19,3 Открыть в новом окне *На 31 декабря 2022 года. Банки ранжированы по ссудной задолженности. По данным отчетности банков по РСБУ.

Несмотря на разные результаты, все перечисленные банки столкнулись с падением процентных доходов — на 7–40% в зависимости от банка. Это неудивительно, учитывая, что предоставление новых кредитов они прекратили еще весной прошлого года (см. “Ъ” от 21 марта 2022 года).

При этом эксперты сходятся во мнении, что продать банковские дочерние структуры иностранным автоконцернам будет непросто, учитывая сложность и длительные сроки подготовки и проведения сделок с ними. «Даже если покупатели на такие специализированные банки найдутся, вероятно, дисконты к капиталу будут значительными»,— уверен управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Снижает привлекательность покупки и то, что для приобретения иностранного банка необходимо получать согласие президента РФ или правительственной комиссии, а это длительный процесс, уточняют собеседники “Ъ”.

Кроме того, эти кредитные организации не обладают универсальной банковской лицензией, поэтому теоретически интерес может представлять только их покупка с большим дисконтом с целью последующего краткосрочного заработка на их кредитном портфеле, полагает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. «Стратегически такая покупка может быть интересна только автопроизводителю из дружественной страны, зашедшему или планирующему зайти на российский авторынок» или местным игрокам, которым интересен такой канал продаж, допускает он. Так «Автодом» купил все активы «Мерседес-Бенц» в России, включая банк. Распоряжение о продаже РН-банка АвтоВАЗу президент РФ Владимир Путин подписал 29 ноября прошлого года.

Проблема с инвестиционной привлекательностью специализированных, в частности автокредитных, банков с зарубежными головными структурами состоит в их в среднем невысокой автономности, «у них поставленные и контролируемые головными структурами системы риск-менеджмента, внутреннего контроля и аудита, информационно-технического обеспечения, корпоративного управления, стратегического обеспечения деятельности, покупатель не получает работающий конвейер», отмечает Юрий Беликов.

Смена собственника требует выстраивания всех этих систем заново, говорит он. Это означает, что рыночная стоимость сводится к чистым активам за вычетом обязательств без существенных дополнительных бонусов, и это говоря о стабильной операционной среде, добавляет господин Беликов. В результате, по его словам, «совсем неочевидно, чем покупка специализированного банка с ограниченной автономностью может быть лучше покупки его кредитного портфеля». Портфель у кэптивных автобанков традиционно отличался высоким качеством, признают собеседники “Ъ”. До падения рынка в 2022 году, отмечает проектный лидер Frank RG Станислав Сухов, доля просроченной задолженности в некоторых из них держалась на уровне 2–3% —даже в крупных розничных автокредитных банках этот уровень выше в два раза.

Полина Трифонова