Сидр забродил в магазинах

Запуск новых брендов и расширение дистрибуции российскими производителями привели к резкому росту продаж сидра. За два месяца 2023 года объемы продаж напитка выросли на 60% год к году в основном за счет локальных марок и превысили темпы реализации в рознице слабоалкогольных коктейлей. Сидр пока востребован в крупных городах как альтернатива пиву и вину. Для дальнейшей популяризации напитка все еще требуются инвестиции в продвижение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В первые месяцы 2023 года сидр стал лидером по темпам роста продаж среди алкогольных категорий, следует из данных NielsenIQ. В январе—феврале продажи напитка в сетях год к году выросли на 60% в натуральном выражении и на 65,5% в деньгах. Для сравнения: продажи ранее лидировавших по росту спроса слабоалкогольных коктейлей за этот же период увеличились год к году на 33,8% и 58,4% соответственно.

Динамику роста сидра обеспечили локальные бренды, их продажи с начала 2023 года в объеме выросли на 71% год к году, а импортных брендов, напротив, снизились на 36%, отмечают в NielsenIQ. В то же время год назад драйвером роста был импортный сидр, указывают аналитики. Как считают в NielsenIQ, наблюдаемому сейчас росту продаж напитка способствуют инвестиции компаний в производство и продвижение. В результате пять самых популярных брендов заняли почти 90% продаж категории, подсчитали в NielsenIQ. Их названия в компании не раскрывают.

По имеющимся у “Ъ” данным, в 2022 году крупным производителем сидра в РФ было российское подразделение Heineken (бренды «Мистер Лис», Strongbow), выпустившее более 3,35 млн дал напитка, на 25,8% больше, чем годом ранее.

Примерно по 1 млн дал сидра произвели AB InBev Efes (Bon Season) и «Каскад» («Яблочный сад»). В топ-10 также вошли «ЦПИ-Ариант» (Bushel), Московская пивоваренная компания (5 Ocean, Jagoda), СЮР («Дальняя дача»). Общее производство сидра в 2022 году выросло на 54,3%, до 6,27 млн дал.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что в его сети всплеск спроса на сидр произошел около двух лет назад и теперь тренд добрался до федеральных сетей, что может быть связано с расширением представленности напитка. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Group, «Магнит», «Ленту») Игорь Караваев отмечает, что в 2022 году появилось более десяти новых местных брендов сидра, что отразилось на росте продаж. Потребителям интересны новинки слабоалкогольных напитков, а сидр пользуется спросом как альтернатива пиву и вину, указывает он.

Региональный менеджер СЮР Станислав Старовойтов говорит, что крупные сети ранее скептически относились к сидру. Но теперь, продолжает он, напиток компании уже есть в «О’кей», «Перекрестке», «Винлабе», «Вкусвилле» и появится в «Ленте». Продажам российского сидра также способствуют сокращение импорта и рост цен на оставшиеся зарубежные бренды, говорит господин Старовойтов. Во «Вкусвилле» рост продаж местного сидра также связывают с сокращением импорта.

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель отмечает, что ритейлеры могут увеличивать закупки сидра перед весенне-летним сезоном. Напиток может выступать альтернативой пиву с фруктовыми вкусами, а часть потребителей готовы выбирать сидр вместо вина как более доступный алкоголь, отмечает господин Аксель. Директор по маркетингу AB InBev Efes Мария Дементьева говорит, что в категории продолжается восходящий тренд в связи с запуском новых марок и интересом потребителей к новым вкусам. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что крупным пивоваренным компаниям напиток позволяет привлечь новых потребителей.

Как отмечает господин Караваев, пока популярность сидра ограничена городами-миллионниками и устойчивость роста спроса будет зависеть от масштаба кампаний по продвижению напитка. Николай Желагин считает, что у производителей натурального сидра остается потенциал для роста в том числе за счет вытеснения импорта. Станислав Старовойтов ожидает, что летом 2023 года продажи сидра год к году вырастут вдвое, что потребует увеличения нагрузки на производственные мощности.

Анатолий Костырев