Египет и Южный Судан предложили посредничество в конфликте армии Судана и Сил быстрого реагирования

Египет и Южный Судан готовы стать посредниками между армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом сказано в заявлении канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Оно опубликовано по итогам телефонного разговора с президентом Южного Судана Салвой Кииром.

«Президенты выразили готовность Египта и Южного Судана выступить посредниками между суданскими сторонами, поскольку эскалация насилия приведет лишь к дальнейшему ухудшению ситуации, которая может выйти из-под контроля»,— сказано в заявлении (цитата по ТАСС).

Ситуация в Судане обострилась вчера, 15 апреля. Между армией страны и СБР произошли боестолкновения. Не менее 56 человек погибли, еще 595 ранены. Вечером этого же дня главнокомандующий армией Судана издал указ о ликвидации СБР. Армия Судана заявляет, что обстановка в стране стабилизировалась. При этом в СБР говорят, что им удалось захватить несколько военных частей.

Олеся Павленко