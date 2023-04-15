Главком ВС Судана издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования

Председатель Переходного суверенного совета Судана главнокомандующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о расформировании военизированных Сил быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление Службы общей разведки Судана.

В сообщении в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) также говорится, что командующий армией решил прекратить назначение армейских офицеров в «мятежные» СБР. Решение о роспуске было принято через несколько минут после того, как вооруженные силы (ВС) Судана отвергли любую возможность переговоров или диалога с СБР до их расформирования, отмечает Al Arabiya.

Вооруженное противостояние между ВС и СБР произошло из-за планируемой интеграции последней в регулярную армию. Она является ключевым элементом переговоров по заключению соглашения, которое вернуло бы в Судан гражданское правление.

Мария Федотова