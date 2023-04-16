Армия Судана взяла под контроль штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане

Вооруженные силы Судана объявили о вытеснении Сил быстрого реагирования из Омдурмана — города-спутника столицы Хартума. Утверждается, что взяты под контроль штабы структуры. 27 человек погибли, 183 пострадали.

Суданская армия в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) заявила, что получила доступ к техники, оборудованию и вооружению, которые Силы быстрого реагирования оставили при отступлении. По информации Al-Jazeera, военно-воздушные силы Судана нанесли авиаудар по лагеру Сил быстрого реагирования в окрестностях Омдурмана. Лагерь также подвергся массированному обстрелу.

Вооруженное противостояние между армией и Силами быстрого реагирования произошло на фоне желания первых интегрировать последних в вооруженные силы. Это необходимо для реализации соглашения по возвращению Судана в гражданское правление. Армия Судана заявляет, что обстановка в стране стабилизировалась, однако Силы быстрого реагирования говорят, что им удалось захватить несколько военных частей.

Леонид Уварчев