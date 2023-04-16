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Коммерсантъ FM
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Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь

Члены Совета Безопасности ООН выступили с призывом к суданской армии и Силам быстрого реагирования «немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие... и вернуться к диалогу для урегулирования нынешнего кризиса». В столкновениях в Судане погибли не меньше 56 человек, больше 595 пострадали.

«Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность в связи с военными столкновениями между Суданскими вооруженными силами и Силами быстрого реагирования и выразили сожаление в связи с гибелью и ранениями людей, в том числе среди мирного населения»,— говорится в сообщении Совбеза (цитата по «РИА Новости»).

Генсек ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с лидерами сторон конфликта в Судане. Он призвал их прекратить насилие и вернуться к диалогу. Генсек ООН предложил свою помощь в переговорах о восстановлении безопасности и завершении конфликта.

Вооруженное противостояние между армией и Силами быстрого реагирования произошло на фоне желания первых интегрировать последних в вооруженные силы. Это необходимо для реализации соглашения по возвращению Судана в гражданское правление. Армия Судана заявляет, что обстановка в стране стабилизировалась, однако Силы быстрого реагирования говорят, что им удалось захватить несколько военных частей.

Леонид Уварчев

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