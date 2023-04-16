В Судане при столкновениях 25 человек погибли, 183 пострадали

Жертвами боестолкновений регулярной армии и Сил быстрого реагирования Судана стали не меньше 25 человек, передает Reuters данные центрального комитета врачей страны. 183 человека пострадали.

Случаи гибели людей относятся к разным городам и местам столкновения. В аэропорту Хартума также найдены погибшие. Неизвестно, являются ли они гражданскими.

Вооруженное противостояние между армией и силами быстрого реагирования произошло на фоне желания первых интегрировать последних в вооруженные силы. Это необходимо для реализации соглашения по возвращению Судана в гражданское правление.

Армия Судана сейчас заявляет, что обстановка в стране стабилизировалась. Вооруженные силы «прилагают усилия для восстановления безопасности и спокойствия в стране». Однако Силы быстрого реагирования заявляют о захвате нескольких военных частей. На аэродроме города Мерове были задержаны египтяне. Силы быстрого реагирования заверили, что вернут их на родину после нормализации ситуации в стране. Ранее утверждалось, что речь идет о египетских военнослужащих.

Леонид Уварчев