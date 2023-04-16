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Благодатный огонь доставлен в Москву

Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставлен в Москву. Его отправили на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, которое возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Самолет с благодатным огнем сел в аэропорту Внуково-3, передает ТАСС. Его встретили представители различных епархий Русской православной церкви. Делегация Фонда Андрея Первозванного повезла лампады в храм Христа Спасителя. После этого огонь будет доставлен в 11 храмов Москвы и десятки российских городов.

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня 15 апреля. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где совершал молитву о снисхождении огня, и после начал раздавать его паломникам в храме. На церемонии присутствовало более 2 тыс. паломников.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Иерусалиме сошел Благодатный огонь».

Леонид Уварчев

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