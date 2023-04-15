Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

73-летнюю женщину контузило в результате обстрела белгородского села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попало село Новая Таволжанка в Щебекинском городском округе. При обстреле пострадала 73-летняя женщина, у нее контузия. Один из снарядов попал в частный жилой дом, у него разрушена стена, выбиты окна и поврежден забор, сообщил господин Гладков.

«Бригада скорой медицинской помощи на месте оказывает всю необходимую помощь. Аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела, в ближайшее время будет закрыт тепловой контур. Утром начнутся восстановительные работы»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Последний раз господин Гладков сообщал об обстреле 12 апреля. Тогда был контужен мужчина в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Всего в результате обстрелов в тот день в области пострадали пять домов.

В Белгородской области, как и в других приграничных регионах России, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Власти помогают жителям приграничных районов переселяться в безопасные места.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...