73-летнюю женщину контузило в результате обстрела белгородского села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попало село Новая Таволжанка в Щебекинском городском округе. При обстреле пострадала 73-летняя женщина, у нее контузия. Один из снарядов попал в частный жилой дом, у него разрушена стена, выбиты окна и поврежден забор, сообщил господин Гладков.

«Бригада скорой медицинской помощи на месте оказывает всю необходимую помощь. Аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела, в ближайшее время будет закрыт тепловой контур. Утром начнутся восстановительные работы»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Последний раз господин Гладков сообщал об обстреле 12 апреля. Тогда был контужен мужчина в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Всего в результате обстрелов в тот день в области пострадали пять домов.

В Белгородской области, как и в других приграничных регионах России, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Власти помогают жителям приграничных районов переселяться в безопасные места.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов