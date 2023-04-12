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Коммерсантъ FM
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Мужчину контузило в результате обстрела белгородского села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстрелах, которые произошли сегодня, 12 апреля, в нескольких районах региона. В результате них был контужен один человек, повреждения получили пять домов.

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Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

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Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Так, согласно сообщению чиновника, мужчина попал под обстрел в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Он был за рулем грузового автомобиля. Так как снаряды упали не с водительской стороны, мужчина получил только легкую контузию и отказался от госпитализации. Машину посекло осколками. Подомовой обход показал, что повреждения в селе получили один дом и сарай.

В хуторе Старый Волоконовского района в результате обстрела, по словам господина Гладкова, сильные повреждения получили четыре дома.

Последний раз губернатор сообщал об обстреле в воскресенье, 9 апреля. Тогда из-за падения снарядов в Шебекинском городском округе были зафиксированы разрушения жилых домов и построек.

В Белгородской области, как и в других приграничных регионах России, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Власти помогают жителям приграничных районов переселяться в безопасные места.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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