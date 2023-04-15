В Курской области после обстрела обесточены поселок и село

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

«Из-за обстрелов частично обесточены поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи. Энергетики приступили к устранению повреждений»,— написал он в Telegram.

В Курской области с апреля 2022 года повышен уровень террористической опасности. Для обеспечения безопасности в регион направляли дополнительные войска. 10 апреля 650 жителей двух курских сел остались без света из-за обстрела.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер