«Норникель» оцифрует стоимость акций

«Норникель» нанял контрагента, связанного с Росбанком Владимира Потанина, для выкупа до 0,27% акций компаний, которые станут первым шагом в реализации программы «Цифровой инвестор». Суть этой программы заключается в выпуске токенов, привязанных к стоимости акций, цифровые активы затем будут переданы сотрудникам. Это позволит им получать дивиденды, но распоряжаться самими акциями они не смогут. Акции и связанные с ними права окажутся у структуры Владимира Потанина, который, впрочем, и так является основным акционером «Норильского никеля».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Норникель» раскрыл подробности так называемого «народного капитализма» (официальное название «Цифровой инвестор»), который был анонсирован президентом и совладельцем компании Владимиром Потаниным в прошлом году. Суть идеи в том, чтобы 25% акций «Норникеля» вернулись работникам, как это было до приватизации ГМК в 1994 году. Сам Владимир Потанин через «Интеррос» владеет 37% акций «Норникеля».

Как следует из раскрытия, «Норникель» через свою «дочку» нанял контрагента в лице компании «Цифровые активы» (ЦА), которая не входит в группу «Норникель». Согласно данным «Спарк-Интерфакс», 40% «Цифровых активов» принадлежит Росбанку Владимира Потанина, 40% — «СД Партнер», где у Росбанка — 19%. Остальные 20% «Цифровых активов» находятся у компании АНО «Цифровые инвестиции», владельцами которой являются пять физлиц, в том числе бывший глава электросетевого госхолдинга «Россети» Олег Бударгин.

«Цифровые активы» на средства «Норникеля» и через брокера выкупят на Мосбирже до 0,27% акций металлургического гиганта стоимостью 6,3 млрд руб. Затем ЦА выпустит токены, привязанные к стоимости акций, что позволит получать дивиденды. Согласно параметрам программы, все сотрудники, работающие в компании более года, получат от 2 до 10 цифровых финансовых активов (ЦФА) в зависимости от стажа. Продать активы можно будет через год. «Погашение ЦФА через пять лет. Это пилотный проект, и в случае интереса работников к этому инструменту может быть рассмотрено продолжение программы»,— заявили в «Норникеле», подчеркнув, что программа «Цифровой инвестор» прошла все корпоративные согласования. В «Русале» (контролирует 26,39% акций «Норникеля») комментариев “Ъ” не дали.

Ранее «Русал» требовал, чтобы инициатива не была использована в интересах какого-то отдельного акционера или менеджмента. Об этом говорила в интервью “Ъ” член совета директоров ГМК, вице-президент «Русала» Елена Безденежных. «Запрещено выпускать ЦФА на акции публичных обществ,— говорила она в марте.— Значит, сотрудники "Норникеля" могут получить только некие косвенные права требования, привязанные к стоимости акций и размеру дивидендов. Возникает вопрос, а кто тогда будет владельцем самих акций? Кто будет голосовать по ним?»

Формальным акционером «Норникеля» в этом случае будут «Цифровые активы» со всеми соответствующими правами — участие в собраниях акционеров и голосование, получение дивидендов, говорит руководитель группы корпоративных проектов Vegas Lex Александр Гармаев. «Каких-либо прав непосредственно в отношении акций "Норникеля" у работников, получивших токены, не будет,— поясняет он.— Объемы выплат работникам просто будут зависеть от капитализации и дивидендного потока "Норникеля". Подобные механизмы мотивации ключевых сотрудников называют "фантомными опционами": работники не получают акции компании, хотя и имеют выгоды от роста ее капитализации». Выпускаемые «Норникелем» ЦФА удостоверяют исключительно денежное требование по дивидендам, соглашается руководитель практики «правовое сопровождение ВЭД» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова, права на акции будут принадлежать «Цифровым активам». «Закон о цифровых финансовых активах допускает выпуск ЦФА, которые являются акциями и предоставляют их обладателям все соответствующие корпоративные права,— подчеркивает она.— Однако данное регулирование распространяется исключительно на непубличные АО». «Норникель» же является публичной компанией.

По мнению Кирилла Чуйко из БКС, выкуп 0,27% акций является относительно незначительным шагом, и баланс сил не должен поменяться: «Интеррос» и так контролирует компанию и ее стратегию.

Евгений Зайнуллин