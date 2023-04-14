«Норникель» потратит на выкуп акций для программы мотивации сотрудников около 6 млрд рублей

ГМК «Норильский никель» выкупит с рынка до 407 344 акций (0,266% капитала) для реализации корпоративной программы мотивации «Цифровой инвестор». Исходя из котировок на сегодня, 14 апреля, маневр может потребовать привлечения свыше 6,2 млрд руб. Активы будут приобретать в период с 1 мая по 31 декабря 2023 года.

Договор с контрагентом ООО «Цифровые активы» заключила «дочка» ГМК — ООО «Проектные сервисы». Согласно документу, контрагент может проводить сделки как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке.

Корпоративная программа «Цифровой инвестор» предполагает, что все сотрудники компании (с внутренним стажем от года) смогут получить от двух до десяти единиц цифровых финансовых активов (ЦФА, Token), выпущенных под акции компании, с условием годичного запрета на их продажу. Один актив равен стоимости одной акции, на ЦФА также начисляются дивиденды.

Ранее владелец холдинга «Интеррос» (основной акционер «Норникеля» на март 2023 года) Владимир Потанин заявил, что бенефициарами 25% предприятия должны стать работники комбината. По мнению предпринимателя, в 1990-е многие работники «Норникеля» продали свои акции (полученные в результате приватизации), поскольку не до конца осознавали эффективность этого инструмента собственности.

В сентябре 2022 господин Потанин в схожих целях продал 7,5% акций Росбанка. Бумаги были переданы сотрудникам финансовой организации в рамках аналогичной «Цифровому инвестору» внутренней мотивационной программы.

Подробнее об идеях «народного капитализма» в «Интерросе» — в колонке Дмитрия Бутрина на «Ъ» «Власть отдельно, собственность отдельно».

Григорий Лейба