Власть отдельно, собственность отдельно

Краткосрочные и долгосрочные трактовки больших корпоративных новостей могут расходиться. На прошлой неделе главная новость такого рода — заявление Владимира Потанина о старте процесса передачи «до 50%» акций Росбанка в эндаумент Благотворительного фонда Потанина (БФП): оно было сделано в среду, тогда же было объявлено и о передаче до 10% акций Росбанка в мотивационную программу для сотрудников банка. Уже в субботу сообщения были дополнены: телеканалу РБК Владимир Потанин заявил о десятилетней программе увеличения с 10% до 25% пакета трудового коллектива в «Норильском никеле». Механизм господин Потанин раскрывать не стал, но можно предположить, что акции передавать сотрудникам будет сам «Норильский никель» — по крайней мере, пока инициативу деятельно не поддержат все акционеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Короткое» понимание этих крупных новостей связано исключительно с санкциями: Владимир Потанин, в этой версии, может выводить Росбанк целиком и «Норникель» частично из-под рисков, связанных с персональными санкциями. Опровергать или подтверждать это невозможно, можем лишь констатировать, что формально перенос рисков на БФП, который существует уже 23 года (предполагается, что он будет полностью независимым по достижении целевого капитала в 100 млрд руб.), рисков ни господина Потанина, ни БФП не снижает. В случае с «Норникелем» все сложнее, но здесь передача до 15% капитала трудовому коллективу (предполагается, что в случае и «Норникеля», и Росбанка будет использована контролируемая «Интерросом» платформа цифровых финансовых активов «Атомайз») снизит риски компании — но не Владимира Потанина лично.

Некоторая утрата собственности господином Потаниным при реализации двух программ очевидна: распоряжаться активами БФП или пакетом трудового коллектива «Норникеля» он заведомо не сможет, а дивиденды по бумагам Росбанка и «Норникеля» точно не попадут на его счета. Объявленный смысл «народного капитализма» в двух структурах — сделать коллективы и эндаументы бенефициарами реформируемых «смычкой труда и капитала» компаний. При любом таком способе «обхода санкций» у Владимира Потанина останется только часть «чистой власти», генерируемой собственностью: это власть принимать решения, лишь ограниченно влияющие на то, как будут работать БФП (фонд не управляет средствами эндаумента по закону — это делает независимая управляющая компания с рынка) и «Норникель», но без денежных последствий в пользу себя. Поэтому долгосрочные взгляды на эти новости будут другими: в будущем субконтрольные пакеты акций «Интерроса» в Росбанке и «Норникеле» — эксперимент по отделению от собственности «доходной» и «властной» составляющей. Это сильно отличается от стандартных для России моделей управления — и это как минимум интересно.