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Коммерсантъ FM
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Глава Минобороны Китая Ли Шанфу 16–19 апреля посетит Россию

Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию по приглашению главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу. Визит китайского министра назначен на 16–19 апреля.

Ли Шанфу (в центре)

Ли Шанфу (в центре)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Ли Шанфу (в центре)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Пресс-секретарь Минобороны Китая Тан Кефей, слова которого приводит NBD, сообщил, что в ходе визита в Россию Ли Шанфу проведет переговоры с российскими военачальниками и посетит военные учебные учреждения.

В начале марта Сергей Шойгу поздравлял Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая. В телеграмме он отметил, что российско-китайское военное сотрудничество «вышло на качественно новый уровень». 30 марта китайское оборонное ведомство заявило о готовности сотрудничать с Россией для защиты международной безопасности.

Милена Костерева

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