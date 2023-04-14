Осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный отпущен под подписку о невыезде

Начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части Сергей Генин, осужденный в ноябре 2021 года за халатность при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня», отпущен под подписку о невыезде. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщила его адвокат Светлана Тарасюк, уточнив, что суд изменил осужденному меру пресечения с ареста на подписку о невыезде по ее ходатайству «в связи с заболеванием Сергея Генина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

10 ноября 2021 года Сергей Генин был приговорен к 5 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, приведшая к гибели двух и более человек), и с этого момента находился под стражей. Как пояснила Светлана Тарасюк, приговор Заводского суда по делу о пожаре в «Зимней вишне» находится на стадии апелляционного рассмотрения, при этом оно пока не началось в связи с обжалованием места подсудности в Кемеровском областном суде.

Напомним, что Заводский районный суд Кемерова признал виновными всех восьми подсудимых по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне», приговорив их к различным срокам заключения — от 5 до 14 лет. Кроме того, трем подсудимым запрещено после отбытия наказания занимать руководящие должности на срок от двух до двух с половиной лет. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Приговор обжаловали все подсудимые, а также некоторые из потерпевших, не согласившиеся со сроками наказания для подсудимых и с размером взысканного ущерба. Государственное обвинение с приговором согласилось.

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Игорь Лавренков, Кемерово