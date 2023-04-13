Продажи тащат клещами

Из-за ранней весны в России проснулись клещи. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас паукообразные активны почти во всех регионах. Они могут передавать человеку до 10 опасных вирусов, в том числе энцефалит, подчеркнула руководитель службы. С начала года из-за укуса клеща в медучреждения обратились около 2,5 тыс. раз. По данным Роспотребнадзора, это выше, чем средние показатели за много лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из-за активности насекомых вырос спрос на репелленты и другие средства защиты, сообщил представитель Wildberries Валерий Прокопьев:

«Из-за раннего потепления насекомые активизировались уже в середине апреля. Это привело к резкому росту спроса на различные защитные средства от комаров, мух, шмелей и клещей. В частности, за первые две недели апреля продажи специальных спреев выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Спрос на защитные кепки вырос в два раза. Несмотря на ажиотажный интерес потребителей, какого-либо дефицита этих средств не отмечается. Их достаточно на наших собственных складах и складах наших поставщиков».

Также вырос спрос на обработку домашних животных от клещей. Препаратов на рынке стало меньше, но эффективность процедуры от этого не пострадала, рассказал главный врач сети московских ветклиник «Алиса» Ян Музалевский:

«Сезон клещей открылся гораздо раньше, чем обычно. За сегодняшний день было два пациента с клещевым поражением. Что касается противоклещевых обработок, на данный момент какого-то значительного дефицита этих препаратов мы не наблюдаем. Может быть, ассортимент не такой широкий, но их можно найти.

Насколько я знаю, по нашим сетям какого-то серьезного повышения цен не произошло. По всей видимости, препараты закупались по предыдущему курсу. Что касается обработки животных, делать это нужно в течение всего теплого сезона. Дело в том, что есть определенный цикл, когда клещи наиболее активны, а это именно весна, позднее лето, начало осени — это пик. В течение лета количество снижается, но не исчезает полностью».

По данным Роспотребнадзора, прививку от клещевого энцефалита сделали более миллиона граждан. Всего в этом сезоне планируется вакцинировать около 3 млн человек, уточнили в службе.

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Елена Иванова