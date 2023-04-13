В Свердловской области выявили первый случай заболевания клещевым энцефалитом

В Березовском городском округе (Свердловская область) зафиксировали первый случай заболевания вирусным клещевым энцефалитом в регионе, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы, заболел непривитый от инфекции мужчина. Он не обратился после укуса за медицинской помощью, а также не сдавал насекомое в лабораторию для исследования.

В Свердловской области в 2022 году клещи покусали 47 тыс. человек. 175 человек заразились энцефалитом, трое — скончались. Первый случай клещевого укуса в 2023 году был зафиксирован 24 марта. Эпидемиологи прогнозируют увеличение числа пострадавших от клещевых инфекций.

Полина Хабарова

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