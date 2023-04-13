Отечественные разработчики видеоигр учредили новую ассоциацию

В России учредили новую отраслевую ассоциацию участников рынка видеоигр. В базе «СПАРК-Интерфакс» «Ъ» обнаружил, что 12 апреля была учреждена Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (АПРИОРИ). Гендиректором организации является Александр Михеев — он же занимает должность директора по продукту в VK.Play. Состав учредителей АПРИОРИ в базе не раскрывается.

По словам собеседника «Ъ» в игровой индустрии, ее учредителями являются компании VK, Astrum Entertainment, United Games и еще ряд коммерческих организаций.

«Идея учредить отраслевую ассоциацию появилась еще в конце 2022 года. Дело в том, что опыт 2022 года показал, что государственным органам необходим квалифицированный экспертный центр, который будет их консультировать при разработке профильных нормативных актов, мер поддержки игровой индустрии и других инициатив. Уже существующие центры экспертизы показали низкую эффективность, когда речь зашла об игровой индустрии»,— говорит источник.

«Деятельность ассоциации будет направлена на выстраивание диалога между всеми участниками игровой индустрии. Ассоциация будет заниматься координацией инициатив по поддержке индустрии компьютерных игр, а также выступать в качестве экспертной площадки»,— сообщил «Ъ» после выхода новости директор по продукту VK Play Александр Михеев.

За последние полгода АПРИОРИ — уже вторая учрежденная отраслевая ассоциация, объединяющая российских разработчиков видеоигр. В декабре была учреждена АНО «Организация развития видеоигровой индустрии». Гендиректором АНО значится разработчик платформы PvP.Tools Василий Овчинников.

В прошлом году правительство совместно с участниками рынка обсуждали разработку сразу ряда инициатив, касающихся индустрии разработки и дистрибуции видеоигр. В частности, Минэкономразвития с 2022 года разрабатывает поправки требования по запуску в России собственной системы возрастной маркировки видеоигр. Помимо этого Минцифры по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко прорабатывает идею разработать отдельный федеральный проект для поддержки индустрии разработки видеоигр.

«Очень важно будет государству поддерживать появление игр. У нас есть успешная практика по кино, где государство участвует финансово в том, чтобы появлялись интересные проекты. Очевидно, что это тоже станет приоритетом на ближайшие три-пять лет и государство будет финансово поддерживать выход новых игр. При этом я думаю, что задача будет главная не популяризировать культуру, а делать так, чтобы эти игры были востребованы и получали аудиторию»,— заявил глава Минцифры Максут Шадаев 15 февраля на презентации, посвященной началу разработки VK игрового движка (цитата по ТАСС).

Никита Королев