В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадали 26 человек

Эпидемиологи прогнозируют увеличение числа пострадавших от клещевых инфекций в 2023 году, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. По ее словам, в регионе выявлено уже 26 случаев укусов клещами. Первый случай укуса зафиксировали 24 марта, вчера выявлен первый случай клещевого боррелиоза.

«В этом году прогнозируется рост численности клещей в популяции, соответственно, можно прогнозировать и рост числа пострадавших от укусов, а следовательно, и рост заболеваемости клещевыми инфекциями»,— сказала она на пресс-конференции. По итогам 2022 года клещи покусали 47 тыс. свердловчан, из них 175 заразились энцефалитом, трое — скончались от энцефалита.

Напомним, чтобы защищаться от клещевых инфекций можно проходить вакцинацию, выбирать закрытую одежду при походе в лес, использовать в поездках на природу средства от насекомых, осматривать своих питомцев. В случае укуса следует обратиться за медицинской помощью. Если в этот момент рядом не будет медучреждения, можно вытащить клеща пинцетом.

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Диана Сунагатуллина