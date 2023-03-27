За прошедшие выходные в Свердловской области зафиксировали первые случаи укусов клещей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, 24 марта в Сысертском районе от укуса клеща пострадал житель Богдановича, 26 марта — в том же районе, а также в Каменске-Уральском — два екатеринбуржца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эпидемиологи прогнозируют, что в этом году по области увеличится численность иксодовых клещей, а количество покусанных клещами людей будет ниже уровня прошлого года, хотя погодные факторы могут внести коррективы.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, чтобы защищаться от клещевых инфекций можно проходить вакцинацию, выбирать закрытую одежду при походе в лес, использовать в поездках на природу средства от насекомых, осматривать своих питомцев во время и после прогулок. В случае укуса следует обратиться за медицинской помощью. Если в этот момент рядом не будет медучреждения, можно вытащить клеща пинцетом.

Ранее сезон клещей стартовал в Челябинской области. Первой пострадавшей в этом году в регионе стала жительница регионального центра, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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