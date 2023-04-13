Главные новости к утру 13 апреля

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, власти Японии попросили жителей острова Хоккайдо уйти в укрытия из-за опасений падения ракеты рядом с островом. По информации Южной Кореи, ракета пролетела 1 тыс. км и упала в море за пределами территориальных вод Японии.

В подмосковных Химках начался пожар на местном фермерском рынке. Возгорание локализовали на площади 300 кв. м.

Один из старейших универмагов Москвы — «Елисеевский» на Тверской улице может выкупить Realty4Sale, владеющая крупными объектами в центре Москвы, включая бывший Simachev Bar и исторические усадьбы. Подробнее об этом.

Apple официально отказалась от вольфрама, тантала и золота из РФ, южнокорейская Samsung продолжает использовать российские металлы, несмотря на отказ поставлять в страну электронику. Подробнее об этом.

Некоторые банки Швейцарии предупредили российских клиентов о закрытии счетов, если те будут платить налоги в России. По информации РБК, такое предупреждение получили клиенты UBS и Сredit Suisse.

США пока не согласовали прибытие спецборта главы МИД России Сергея Лаврова для его участия в мероприятиях ООН в апреле. Об этом рассказали в российском посольстве в Вашингтоне.

Многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют интерес к участию в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Для поддержания численности населения на уровне 146 млн человек России будет необходимо привлекать от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов каждый год до 2100-го. При этом численность населения в России в ближайшие годы будет снижаться.

На прошлой неделе объем сырой нефти в море достиг 1,27 млрд баррелей. По оценкам Bloomberg, объемы сырой нефти в море выросли до рекордных значений 2020 года.

О предстоящих 13 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».