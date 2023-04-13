В Химках горит фермерский рынок

В подмосковных Химках начался пожар по адресу Новокуркинское шоссе, дом 14а, сообщили в управлении МЧС по Московской области. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», по этому адресу находится АЗС «Газпромнефти».

Сообщение о пожаре в нежилом одноэтажном здании поступило в 03:33. К 04:21 возгорание локализовали на площади 300 кв.м. В тушении пожара принимают участие 42 человека и 13 единиц техники.

В свою очередь Дептранс Москвы сообщает о пожаре в соседнем здании по адресу Молодежный проезд, с9Б. Согласно данным карт, в этом здании находится торговый комплекс, фермерский рынок и цветочная база. Из-за пожара перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе пересечения.

РЕН ТВ и Telegram-канал Mash также пишут о пожаре в здании фермерского рынка. Издания опубликовали видео с места происшествия. На них видно, что возгорания на АЗС «Газпромнефти» нет, огнем полностью охвачено здание по соседству с ним.

Олеся Павленко