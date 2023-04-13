Посол России: США еще не согласовали спецборт Лаврова для участия в апрельских мероприятиях ООН

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пока не согласовали прибытие спецборта главы МИД России Сергея Лаврова для его участия в мероприятиях ООН в апреле. По его словам, Вашингтон также не выдал визы его сопровождающим.

Как сообщил господин Антонов, в конце марта запрос по оформлению виз для российской делегации и журналистов направили в посольство США в Москве. «Имелась договоренность о приглашении 31 марта в американскую дипмиссию представителей отечественных СМИ для рассмотрения их визовых заявок. Однако менее чем за сутки прием был отменен без объяснения причин»,— сказано в его заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

«Вместе с тем непонятная ситуация складывается вокруг спецборта министра. Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета»,— добавил Анатолий Антонов. По его словам, российская сторона ожидает оперативной выдачи разрешения на пролет самолета «без каких-либо условий и ограничений».

В апреле Россия председательствует в Совете безопасности ООН. В конце месяца в штаб-квартире ООН должны пройти заседания, в которых, как ожидается, примет участие российская делегация во главе с Сергеем Лавровым. Накануне в МИД России заявили, что США пока не выдали визы господину Лаврову и другим членам делегации.

Отказывать дипломатам РФ в выдаче виз на международные мероприятия стали на фоне российской военной операции на Украине и последовавших в ответ санкций, под которые попал в том числе господин Лавров. В сентябре 2022 года США не выдали визы нескольким членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН. В марте 2023-го Вашингтон снова не выдал визы россиянам для участия в мероприятиях ООН.

Олеся Павленко