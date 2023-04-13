Не все то золото, что звонит

Apple официально отказалась от вольфрама, тантала и золота из РФ. В то же время южнокорейская Samsung продолжает использовать российские металлы, несмотря на отказ поставлять в страну электронику. Источник, близкий к одному из заводов, уточняет, что напрямую металлы Apple и Samsung в любом случае не поставляются — главным официальным направлением экспорта стал Казахстан. Эксперты отмечают, что реэкспорт идет также через Индию и Китай. Они сомневаются, что даже крупные мировые производители электроники, декларирующие полный разрыв с РФ, откажутся от ее редких и драгоценных металлов в силу отсутствия сопоставимых по цене альтернатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Edgar Su / Reuters

“Ъ” ознакомился с отчетностями об использовании ценных металлов двух крупнейших производителей смартфонов Apple и Samsung, опубликованными в марте 2023 года по итогам 2022-го. Из отчетности американской компании следует, что Apple отказалась от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий «по требованию правительства США». В то же время в документе признается, что компания до сих пор получает вольфрам с завода «Молирен» в Московской области.

Другой крупный производитель электроники, южнокорейская Samsung, от российских металлов не отказывается. Из отчетности компании следует, что Samsung использует тантал, вольфрам и золото от «Гидрометаллурга» (ЗАО «Компания "Вольфрам"»), «Молирена» («Спецсплав-сервис»), Унечского завода тугоплавких металлов (УЗТМ), Соликамского магниевого завода (СМЗ), Новосибирского аффинажного завода, «Уралэлектромеди» (входит в УГМК), Московского завода по обработке спецсплавов (МЗСС) и «Красцветмета». В перечисленных предприятиях не ответили “Ъ”.

После начала военных действий на Украине многие иностранные компании ограничили поставки в РФ, в том числе Apple и Samsung. В сентябре “Ъ” выяснил, что и закупки российского сырья иностранными технологическими компаниями упали более чем на 70% (см. “Ъ” от 22 сентября 2022 года). Как объясняли тогда собеседники “Ъ”, в основном речь идет о металлах, которых используются для производства полупроводников и микросхем.

Источник, близкий к СМЗ, пояснил, что напрямую с Samsung и Apple предприятие никогда не взаимодействовало: «Основной партнер СМЗ по танталу, причем речь идет об его оксиде, то есть веществе в порошковом виде,— это Ульбинский металлургический завод в Казахстане. Раньше продукция поставлялась также в Германию и Австрию, но теперь по понятным причинам это сделать невозможно». Ранее гендиректор завода Руслан Димухамедов говорил, что в Казахстан отправляется оксид тантала, который перерабатывается в металл и реэкспортируется в РФ.

По данным управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, поставки вольфрамового концентрата в США из России в 2021 году составляли в денежном выражении около $3 млн и занимали около 3,5% рынка этого металла. «Apple могла заместить поставки из РФ, например, за счет Китая, который, в свою очередь, может использовать российские концентраты для производства металла»,— допускает эксперт.

По оценке господина Гришунина, российские предприятия поставляли в США порядка 200 тонн вольфрама и менее 10 тонн золота в год, теперь эти объемы могут быть компенсированы китайскими и индийскими производителями: «В целом можно говорить, что если американцы отказываются покупать металл в России, то им просто продают металл из другой страны, которая докупает его из РФ».

Apple не имеет собственного производства устройств, крупнейший контрактный партнер компании — Foxconn, далее идут Quanta, Compal, Flextronics и Inventec, объясняет исполнительный директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов. По его словам, основными покупателями российских металлов выступают сейчас китайские компании, которые позже перепродают сырье на различные фабрики.

Эксперт полагает, что, несмотря на официальный отказ Apple от российского сырья, компания продолжит использовать материалы с отечественных предприятий, так как «найти сопоставимую по цене альтернативу сложно». Samsung же, добавляет он, имея собственное производство, закупает материалы напрямую у российских поставщиков и продолжит это делать по той же причине отсутствия альтернативы, особенно по редкоземельным элементам и тугоплавким металлам.

Тимофей Корнев; Дмитрий Астахов, Пермь