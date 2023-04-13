В японской Хоккайдо объявлена эвакуация из-за запуска баллистической ракеты со стороны КНДР

КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников. Власти Японии объявили эвакуацию в северной префектуре Хоккайдо, жителей просят укрыться в убежищах. По оценке властей Японии, ракета может упасть рядом с Хоккайдо, сообщает японский Kyodo.

О запуске ракеты также сообщило Минобороны Японии, пишет HNK. Подробности пуска не приводятся. В канцелярии премьера Японии создан экстренный штаб, который собирает информацию о пуске, а также проверяет, был ли причинен какой-либо ущерб Японии.

Как пишет ТАСС со ссылкой на местных жителей, в префектуре Хоккайдо остановлено движение поездов, а также закрыты скоростные магистрали. Жители получили сообщение о возможном падении ракеты через национальную систему оповещений J-Alert. Их просят уйти в укрытия и не приближаться к окнам.

Позже береговая охрана Японии сообщила, что ракета упала, район ее падения уточняется. В свою очередь в правительстве Японии пояснили, что угрозы ее крушения на острове больше нет. Kyodo со ссылкой на японских чиновников пишет, что, вероятнее всего, снаряд упал за пределами исключительной зоны Японии. Власти призвали морские суда не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

Ранее «Рёнхап» сообщил, что северокорейские военные не отвечают на звонки своих южнокорейских коллег шестой день подряд. Обычно военные двух стран связываются дважды в день по военной связи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сеул ждет звонка».

Олеся Павленко