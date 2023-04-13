Bloomberg: объем сырой нефти в море вырос до значений 2020 года

На прошлой неделе объем сырой нефти в море, доставляемой к месту назначения или свободной плавающей, достиг 1,27 млрд баррелей, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa Ltd. Агентство отмечает, что объемы сырой нефти в море выросли до значений 2020 года — тогда на пике в море находилось более 1,3 млрд баррелей, что было рекордным показателем за несколько лет.

Как пишет Bloomberg, рост объема нефти на танкерах является показателем того, что российская нефть доставляется к покупателям на более дальних расстояниях.

«Россия перенаправляет большие объемы своей нефти в страны, не входящие в ЕС, в то время как Европа импортирует свою нефть из более отдаленных мест»,— приводит Bloomberg слова аналитика UBS Group AG Джованни Стауново.

С августа 2022 года объем сырой нефти в море вырос почти на 230 млн баррелей, отмечает Bloomberg. Это произошло на фоне переориентации поставок российской нефти в Азию, в том числе Индию и Китай, после введения эмбарго на энергоноситель странами Евросоюза и G7. Агентство также отмечает рост расстояний маршрутов доставки энергоносителей из-за рекордного роста экспорта нефти из США, а также покупку Европой нефти в других странах.

В последнюю неделю марта Россия побила рекорд по объемам морского экспорта нефти — поставки превысили 4 млн баррелей в сутки. 11 апреля Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты писал, что объем экспорта нефти из российских портов начал сокращаться до уровня ниже 3 млн баррелей в сутки.

Олеся Павленко