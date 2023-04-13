Демографы ВШЭ: России может понадобиться привлекать до 1,1 млн мигрантов ежегодно для сохранения численности населения

Для сохранения численности населения на уровне 146 млн человек России будет необходимо привлекать от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов каждый год до 2100-го. Об этом сообщили эксперты Института демографии им. А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник. Их статью для журнала Новой экономической ассоциации приводит РБК.

Эксперты подготовили три сценария демографического прогноза для России. Они дополнили его расчетами, сколько мигрантов необходимо привлекать России ежегодно между 2021 и 2100 годами для сохранения численности населения в 146 млн человек.

Согласно высокому, самому оптимистичному сценарию, средняя рождаемость на одну женщину составит до 2,5 ребенка, к 2100 году продолжительность жизни для женщин вырастет до 90,5 лет, мужчин — 85,7 года, миграционный прирост составит до 430 тыс. человек каждый год. При этом случае, компенсаторная миграция будет необходима до 2036 года, ее среднее значение за ближайшие 80 лет будет отрицательным.

Согласно среднему сценарию, средняя рождаемость составит до 1,85 ребенка на одну женщину к 2100 году, продолжительность жизни для женщин — 86,7 года, мужчин — 80,3 года, ежегодный миграционный прирост — 250 тыс. человек. В этом случае для поддержания численности населения компенсаторная миграция в среднем должна составлять 390 тыс. человек в год, в первые годы прогнозного периода — около 900 тыс. человек.

Согласно низкому сценарию, к 2023 году рождаемость снизится до 1,4 ребенка на одну женщину и сохранится на этом уровне до 2100-го, продолжительность жизни у женщин — 83,6 года, у мужчин — 74,9 года, миграционный прирост — в среднем не менее 100 тыс. человек с сокращением до 60 тыс. человек к концу прогнозируемого периода. В этом случае для сохранения численности населения будет необходимо привлекать до 1,1 млн мигрантов в год.

Эксперты отмечают, что в ближайшие годы из-за «невозможности достижения таких высоких значений компенсаторной миграции» можно сделать вывод, что численость населения в России будет сокращаться даже при самых благоприятных сценариях рождаемости и смертности.

В 2022 году средняя продолжительность жизни в России составила 72,76 года, что на 2,7 года больше, чем в 2021 году. По данным Росстата, средний показатель для женщин составил 77,8 лет, для мужчин — 67,6 лет. Показатель рождаемости снизился с 1,5 до 1,42 рождений на женщину по итогам года. Естественная убыль населения составила 594,6 тыс. человек. Миграционный приток снизился до 61,9 тыс. человек против 430 тыс. человек в 2021 году. По оценкам ВШЭ, миграционный прирост по итогам года компенсировал естественную убыль населения всего на 10,4%.

Олеся Павленко