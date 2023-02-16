Приказы обсуждаются, но очень быстро

Белый дом добрался до решения проблемы, значительно тормозившей реализацию многих его идей — Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое существенно пересматривает порядок подготовки, согласования и выпуска ведомственных нормативно-правовых актов (НПА) — преимущественно приказов. Проблема стала крайне актуальной в связи с резким ростом в последние годы активности кабинета министров — зачастую системные идеи правительства, даже оформленные законодательно, упирались в длительный и порой циклический процесс согласования технических документов, необходимых для изменения госполитики на практике.
Михаил Мишустин подписал подготовленный главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко порядок превращения ведомственного нормотворчества в четкую технологию
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Новый документ Белого дома — постановление №218 от 14 февраля 2023 года «О внесении изменений в постановление правительства от 13 августа 1997 г. №1009 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов» — значительно сокращает сроки принятия НПА и технические возможности федеральных органов в бюрократической борьбе, мешающей введению новых норм. Как стало известно “Ъ”, документ готовился с ноября 2022 года в рамках серии совещаний одного из идеологов технократического подхода к документообороту, вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко со статс-секретарями (напомним, заместители глав ФОИВ в этом статусе отвечают за всю законопроектную и нормативную работу своих ведомств). В частности, как следует из документов, с которыми ознакомился “Ъ”, на этих совещаниях обсуждались разногласия с новым порядком Минэкономики, Минцифры, ФСБ, МВД и Минсельхоза — но в итоге, согласно протоколам, по всем были «выработаны взаимоприемлемые решения».
В итоге сроки межведомственного согласования приказов министерств и иных документов такого уровня сокращаются с 30 до 12 рабочих дней, а его порядок упрощается (сейчас документы визируются, что вынуждает последовательно передавать их по всей цепочке согласования, новый порядок вводит возможность «параллельной» работы с ними участников). Постановление также заполняет пробелы в нынешней бюрократии, ограничивая срок подписания протоколов разногласий пятью рабочими днями (до сих пор он не был регламентирован), и отменяет требование указывать в НПА ссылки на официальные публикации законов. Отдельным ограничителем ведомственного нормотворчества станет необходимость подтверждения законных полномочий ФОИВ по изданию приказов — сейчас для этого достаточно «инициативы федеральных органов».
Для борьбы с нормативным произволом постановление жестко фиксирует предмет экспертизы Минюста на соответствие НПА законодательству при их госрегистрации — это наличие полномочий, прохождение проектом приказа обязательных процедур (например, оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы) и наличие в нем обязательных требований (они, напомним, по закону о контроле и надзоре могут вводиться только с 1 марта или 1 сентября), а также проверка наличия дублирующих документов. Еще одной новацией станет обязательная правовая и антикоррупционная экспертиза приказов, в которые вносятся изменения — что укладывается в логику популярной в аппарате правительства регуляторной гильотины и позволит в текущем режиме расчищать регуляторный массив от устаревающих или противоречащих логике права документов.
Отметим, что де-факто новый порядок выпуска НПА должен стать финалом работы правительства Михаила Мишустина по разбору бюрократических тупиков, во многом сформированных предыдущими составами исполнительной власти — в Госдуме не раз критиковали правительство за долги по подготовке НПА еще 2014 года. Требования ускорить разработку критически важных НПА премьер выдвигал неоднократно начиная с перестройки работы Белого дома в пандемию; тогда же был пересмотрен регламент работы правительства, ограничивший перенос сроков их подготовки (см. “Ъ” от 31 августа 2020 года), а общее повышение дисциплины начало проявляться в статистике через несколько месяцев (см. “Ъ” от 13 октября 2020 года). В итоге к началу 2023 года долги были закрыты (см. “Ъ” от 27 января) — а основной целью нового порядка подготовки НПА должна стать «технологическая линия», не позволяющая наращивать новые.