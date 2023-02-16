Приказы обсуждаются, но очень быстро

Белый дом добрался до решения проблемы, значительно тормозившей реализацию многих его идей — Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое существенно пересматривает порядок подготовки, согласования и выпуска ведомственных нормативно-правовых актов (НПА) — преимущественно приказов. Проблема стала крайне актуальной в связи с резким ростом в последние годы активности кабинета министров — зачастую системные идеи правительства, даже оформленные законодательно, упирались в длительный и порой циклический процесс согласования технических документов, необходимых для изменения госполитики на практике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин подписал подготовленный главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко порядок превращения ведомственного нормотворчества в четкую технологию

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Михаил Мишустин подписал подготовленный главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко порядок превращения ведомственного нормотворчества в четкую технологию

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Новый документ Белого дома — постановление №218 от 14 февраля 2023 года «О внесении изменений в постановление правительства от 13 августа 1997 г. №1009 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов» — значительно сокращает сроки принятия НПА и технические возможности федеральных органов в бюрократической борьбе, мешающей введению новых норм. Как стало известно “Ъ”, документ готовился с ноября 2022 года в рамках серии совещаний одного из идеологов технократического подхода к документообороту, вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко со статс-секретарями (напомним, заместители глав ФОИВ в этом статусе отвечают за всю законопроектную и нормативную работу своих ведомств). В частности, как следует из документов, с которыми ознакомился “Ъ”, на этих совещаниях обсуждались разногласия с новым порядком Минэкономики, Минцифры, ФСБ, МВД и Минсельхоза — но в итоге, согласно протоколам, по всем были «выработаны взаимоприемлемые решения».

В итоге сроки межведомственного согласования приказов министерств и иных документов такого уровня сокращаются с 30 до 12 рабочих дней, а его порядок упрощается (сейчас документы визируются, что вынуждает последовательно передавать их по всей цепочке согласования, новый порядок вводит возможность «параллельной» работы с ними участников). Постановление также заполняет пробелы в нынешней бюрократии, ограничивая срок подписания протоколов разногласий пятью рабочими днями (до сих пор он не был регламентирован), и отменяет требование указывать в НПА ссылки на официальные публикации законов. Отдельным ограничителем ведомственного нормотворчества станет необходимость подтверждения законных полномочий ФОИВ по изданию приказов — сейчас для этого достаточно «инициативы федеральных органов».

Для борьбы с нормативным произволом постановление жестко фиксирует предмет экспертизы Минюста на соответствие НПА законодательству при их госрегистрации — это наличие полномочий, прохождение проектом приказа обязательных процедур (например, оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы) и наличие в нем обязательных требований (они, напомним, по закону о контроле и надзоре могут вводиться только с 1 марта или 1 сентября), а также проверка наличия дублирующих документов. Еще одной новацией станет обязательная правовая и антикоррупционная экспертиза приказов, в которые вносятся изменения — что укладывается в логику популярной в аппарате правительства регуляторной гильотины и позволит в текущем режиме расчищать регуляторный массив от устаревающих или противоречащих логике права документов.

Отметим, что де-факто новый порядок выпуска НПА должен стать финалом работы правительства Михаила Мишустина по разбору бюрократических тупиков, во многом сформированных предыдущими составами исполнительной власти — в Госдуме не раз критиковали правительство за долги по подготовке НПА еще 2014 года. Требования ускорить разработку критически важных НПА премьер выдвигал неоднократно начиная с перестройки работы Белого дома в пандемию; тогда же был пересмотрен регламент работы правительства, ограничивший перенос сроков их подготовки (см. “Ъ” от 31 августа 2020 года), а общее повышение дисциплины начало проявляться в статистике через несколько месяцев (см. “Ъ” от 13 октября 2020 года). В итоге к началу 2023 года долги были закрыты (см. “Ъ” от 27 января) — а основной целью нового порядка подготовки НПА должна стать «технологическая линия», не позволяющая наращивать новые.

Олег Сапожков