Науку измерили новым рейтингом

«Единая Россия» составила рейтинг регионов РФ по уровню поддержки молодых ученых. На первом месте оказалась Кемеровская область, а вот Москва заняла лишь 16-ю позицию. По мнению авторов, перечень должен стимулировать регионы создавать привлекательную среду для молодых специалистов и уменьшать отток научных кадров. Однако в Министерстве науки и высшего образования РФ усомнились в корректности данных, на основе которых был составлен рейтинг, а столичный департамент образования и науки заявил про нелогичность критериев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регионам предписано завлекать молодых ученых

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Регионам предписано завлекать молодых ученых

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

11 апреля первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга (ЕР) представил рейтинг регионов России по уровню поддержки молодых ученых. В нем перечислены 77 субъектов РФ из 89. Рейтинг составлялся впервые — на основе данных за 2022 год. Региональным властям предложили предоставить данные о мерах поддержки молодых специалистов; те, кто решил принять участие в рейтинге, самостоятельно собрали и направили запрошенную партией информацию.

Критериями для оценки стали: процент исследователей в возрасте до 35 и 40 лет от общего числа ученых, работающих в регионе; наличие региональных фондов поддержки науки, программ обеспечения молодых специалистов жильем и грантовой поддержки их работ.

Лидерами стали Кузбасс, Новгородская и Калужская области, а также Республика Башкортостан.

Москва расположилась лишь на 16-й позиции из 77.

По словам господина Мажуги, главная цель рейтинга — «стимулировать регионы формировать привлекательную среду для жизни и работы молодых ученых», чтобы уменьшить отток научных кадров оттуда. Отдельно депутат отметил, что создатели «полностью доверяли данным, предоставленным субъектами, хотя и видели в них неточности и ошибки, которые приходилось оперативно исправлять».

Член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова (ЕР) считает, что собранные для рейтинга данные помогут улучшить партийный законопроект о статусе молодого ученого, который сейчас находится на рассмотрении во втором чтении. Депутат рассказала, что при создании рейтинга удалось собрать и проанализировать региональные меры поддержки молодых специалистов и понять, какие из них наиболее эффективны. «На основе этой информации мы дополняем законопроект, который в итоге должен повысить престиж профессии ученого»,— рассказала госпожа Тутова.

Тем не менее данные, на основе которых составлялся рейтинг, вызвали недоверие у заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой: «Я совсем недавно занимала пост министра образования Нижегородской области и помню, что у нас было гораздо больше грантов молодым ученым. Пусть некрупных, по 300–500 тысяч, но больше».

Также замминистра усомнилась, верно ли указано количество молодых специалистов из Томской и Новосибирской области — ей показалось, что это число заметно занижено.

«Нужна более тщательная экспертиза, чтобы отработать рейтинг и чтобы он стал действительно значимым. Потому что при нынешних критериях регионам, где меньше ученых и меньше вузов, легче попасть на вершину списка»,— добавила госпожа Петрова.

Заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской остался удивлен 16-м местом столицы в рейтинге. На его взгляд, в Москве оказываются «беспрецедентные меры поддержки молодым ученым» и «выделяются гранты и премии на очень большие суммы».

Господин Тверской отметил, что пока не совсем понял структуру рейтинга: «Нам для улучшения места нужно то ли сокращать количество ученых, то ли увеличивать количество мер поддержки, оставляя размер финансирования прежним».

Он предположил, что наиболее эффективный способ попасть в топ — раздробить крупные гранты на более мелкие и выдавать их большему количеству ученых. Такой подход господин Тверской считает малопригодным для реального улучшения мер поддержки, поэтому критерии рейтинга показались ему нелогичными.

Завершая обсуждение, Александр Мажуга заявил, что рейтинг нужно сделать ежегодным и сопоставлять его с Национальным рейтингом научно-технологического развития (.pdf), который готовит Минобрнауки. Напомним, что первые позиции в нем занимают Москва, Санкт-Петербург и Томская область, которые не вошли даже в топ-10 списка «Единой России». «Интересно посмотреть в динамике, насколько меры поддержки молодых ученых влияют на технологический успех региона в целом»,— сказал господин Мажуга.

Полина Ячменникова