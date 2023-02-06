Срок службы российского сегмента МКС рекомендовано продлить до 2028 года

Совет главных конструкторов рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Решение было принято по итогам заседания Совета главных конструкторов, в котором приняли участие руководство «Роскосмоса», подразделений ракетно-космической корпорации «Энергия», организаций и предприятий—соисполнителей работ по проекту МКС. Они представили доклады о результатах полета и текущем техническом состоянии российского сегмента станции, отметили в пресс-службе.

В дальнейшем решение о продлении срока службы российского сегмента МКС будет рассмотрено на заседании научно-технического совета «Роскосмоса». В случае его одобрения госкорпорация подготовит соответствующее обращение в правительство России.

26 июля 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года. Однако позже в «Роскосмосе» сказали, что Россия не будет спешить с выходом из проекта МКС. 11 августа все страны—участницы проекта МКС, в том числе Россия, подтвердили намерение продолжать работы на орбите после 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия планирует космический "переезд"».

Милена Костерева