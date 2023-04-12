Госдума в первом чтении одобрила увеличение некоторых социальных налоговых вычетов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении налоговых вычетов (по НДФЛ) на образование, лечение, покупку лекарств и стимулирование производства высокотехнологичного оборудования. Инициативу 5 апреля внесли на рассмотрение спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций.

Максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, вырастет с 50 тыс. до 110 тыс. руб. Размер расходов на обучение, лечение, в том числе членов семьи, а также на покупку лекарств увеличат со 120 тыс. до 150 тыс. руб. К расходам на покупку высокотехнологичного оборудования будут применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.

Господин Володин заявил, что проект закона «сэкономит средства, которые граждане смогут направить на дополнительное образование». В пояснительной записке говорилось, что реализация инициативы приведет к увеличению недополученных доходов примерно на 7–8 млрд руб. ежегодно.