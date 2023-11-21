Налоговый вычет – 2023: как получить, какие документы и справки нужны

«Ъ» поможет разобраться, кому положен и как оформить налоговый вычет за лечение, учебу, покупку квартиры, ребенка, фитнес, какие документы нужно получить для заявления на вычет.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Что такое налоговый вычет, за что его получают

Налоговый вычет — это определенная сумма дохода, которая не облагается налогом, или возврат части уже уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в связи с некоторыми понесенными расходами. Виды этих расходов определены Налоговым кодексом РФ. Получить налоговый вычет может любой гражданин РФ или иностранный гражданин, если он проживает на территории России более 183 дней в году и платит налог с полученного дохода по ставке 13%. Самозанятые не могут получить вычет, поскольку платят налоги меньше — по ставкам 4 и 6%.

Пример! Предположим, вы заработали за год 1 млн руб. и 13% уплатили в виде подоходного налога. В тот же год вы потратили 100 тыс. на обучение ребенка в университете. Эти 100 тыс. вычитаются из дохода, и получается, что налог вы должны были уплатить не 130 тыс., а 13% от 900 тыс., то есть 117 тыс. Переплата составила 13 тыс. руб.— вот их вам и вернут.

По информации ФНС на 1 января 2021 года, за год налоговый вычет запросили 4,9 млн россиян. В общей сложности им вернули около 1,8 млрд руб., один вычет в среднем составляет 376,4 тыс. руб.

Существуют пять видов вычетов по НДФЛ:

Стандартные (на детей, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, чернобыльцев, «афганцев», Героев СССР и России, имеющих государственные награды);

Социальные (на благотворительность, обучение, лечение, пенсионные взносы в НПФ, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию);

Имущественные (продажа, покупка, строительство жилья, приобретение земли);

Профессиональные (на авторские вознаграждения, доходы индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой);

Инвестиционные (на реализацию ценных бумаг).

Требовать налоговый вычет за конкретный год допустимо одновременно по нескольким категориям, например, получить его сразу за детей, лечение, благотворительность и продажу жилья. Обращаться за вычетом можно в течение трех лет после налогового периода. То есть, например, в 2023 году получится вернуть деньги за 2020, 2021 и 2022 годы.

Вычет за покупку квартиры: документы, порядок действий для получения

Необходимые документы:

Удостоверение личности (паспорт гражданина РФ). Если налоговая декларация передается в электронном виде, то электронная подпись (ее легко получить в личном кабинете на сайте nalog.ru);

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. Шаблон декларации и инструкции по заполнению есть на сайте ФНС;

Заявление на возврат налога. Его можно составить при подаче декларации в налоговой инспекции или взять образец с сайта ФНС. В момент написания заявления надо выбрать удобный вариант возврата налогового вычета — разовая выплата за весь год, ежемесячные выплаты или уменьшение налогооблагаемой базы в будущем.

Бумаги, подтверждающие приобретение жилья или расходы, связанные с ней. Это могут быть договор купли-продажи, акт приема-передачи помещения, кредитный договор, банковская квитанция, чек, расписка;

Бумаги, подтверждающие право собственности на купленную квартиру. Это может быть выписка из ЕГРН или свидетельство о собственности;

Документ, подтверждающий уплату НДФЛ за прошлый год (справка по форме 2-НДФЛ, ее получают в бухгалтерии вашей организации);

Заверенные банком реквизиты, на которые вам будет перечислен возвращенный подоходный налог.

Важно! При подаче в налоговый орган копий бумаг, подтверждающих право на вычет, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки. Половина всех проблем при получении денег связана с тем, что у потребителя нет каких-либо документов.

При приобретении недвижимости налоговая база для вычета ограничена суммой 2 млн руб. Таким образом, налоговая льгота составляет 260 тыс. руб. Каждый гражданин имеет право на льготу до 2 млн руб. только один раз. Если она была полностью использована при покупке первого жилья, то при приобретении второй недвижимости льгота предоставляться не будет.

Если квартира была приобретена за счет средств работодателя, материнского капитала или бюджета, то вычет забрать нельзя.

Имущественный вычет допустимо использовать для погашения процентов по ипотечному кредиту. В этом случае предел вычета увеличивается с 260 тыс. до 390 тыс. руб.

Под вычет попадает не только сама покупка или строительство, но и отделка квартиры, прокладка коммуникаций и разработка проекта.

Российское налоговое законодательство предполагает три способа получения налогового вычета:

через налоговую инспекцию;

через работодателя;

через личный кабинет налогоплательщика по упрощенной системе.

Первый способ предполагает возврат уплаченного в прошлом налога на банковский счет лица.

При втором варианте налоговый вычет погашается за счет отмены отчислений из заработной платы работника налога на доходы. Какой из них удобнее — решать вам.

При третьем варианте не нужно представлять 3-НДФЛ и подтверждающие документы, право на вычет подтверждается на основании информации ФНС. По информации налоговой, воспользоваться таким способом могут клиенты ВТБ.

Порядок действий:

Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ). Взять справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за год по форме 2-НДФЛ. Собрать копии бумаг, подтверждающих право на жилье (см. выше). Собрать копии платежных документов (см. выше). При приобретении квартиры в совместную собственность собрать копии свидетельства о браке и письменное заявление о договоренности сторон—участников сделки о распределении размера вычета между супругами. Соглашение о распределении вычета не нужно заверять нотариально. Представить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями всех документов. В налоговой инспекции вам дадут составить заявление (требуйте два экземпляра, один останется вам) и отправят документы на трехмесячную проверку. Следить за результатом удобно в личном кабинете на сайте ФНС — там появится информация о переплате налога. После этого уже можно ждать поступления денег на счет — не больше месяца.

Вычет за лечение: документы, порядок действий

Общий список необходимых документов:

Копия паспорта РФ;

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (заполняется налогоплательщиком);

Справка о доходах по основному месту работы (форма 2-НДФЛ), справки о доходах по совместительству (если есть, выдаются работодателями);

Заявление в Федеральную налоговую службу с реквизитами (на бланке банка с печатью), на которые будет возвращен налог.

При лечении в стационаре или поликлинике:

Договор с медицинским учреждением (там должна быть точная уплаченная за лечение сумма) — оригинал и копия;

Справка из больницы/поликлиники/медицинского центра, подтверждающая оплату по договору (должна содержать номер медицинской карты пациента и его ИНН, а также код категории лечения: «1» — обычное, «2» — дорогостоящее);

Копия лицензии медицинского учреждения.

При покупке лекарств:

Оригинал рецепта со штампом «Для налоговых органов», выдается врачом или администрацией медицинского учреждения;

Чеки, квитанции, платежные поручения в подтверждение оплаты за препараты;

Если пациент покупал необходимые для лечения дорогостоящие лекарства из-за их отсутствия в медучреждении, об этом должна быть составлена справка в администрации медицинской организации.

При заключении договора добровольного медицинского страхования физлицом:

Копия договора добровольного страхования;

Копия лицензии страховой компании;

Квитанция за оплату страховой премии.

Порядок действий (при обращении к работодателю):

Написать заявление на получение уведомления от налогового органа о праве на социальный вычет. Подготовить копии бумаг, подтверждающих право на вычет (см. выше). Подать в налоговый орган по месту жительства заявление на уведомление о праве на социальный вычет. По истечении 15-30 дней взять в налоговом органе уведомление о праве на социальный вычет. Представить выданное налоговиками уведомление работодателю, оно станет основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых доходов до конца года.

Вычет на ребенка: документы, порядок действий

Для получения «детского» вычета идти в налоговую не обязательно. Достаточно обратиться в бухгалтерию по месту работы с соответствующим заявлением. Простая процедура делает этот вычет самым популярным среди населения. Обычно за этим вычетом обращаются к работодателю с начала года, но можно забрать его и задним числом через ФНС.

Вычет на ребенка (детей) предоставляется до месяца, в котором доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13% и исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысил 350 тыс. руб. Вычет отменяется с месяца, когда доход сотрудника превысил эту сумму.

На первого и второго ребенка положен вычет 1400 руб.; на третьего и каждого последующего ребенка — 3000 руб. На каждого ребенка-инвалида до 18 лет, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы,— 12 000 руб. родителям и усыновителям (6000 руб.— опекунам и попечителям).

Общий перечень необходимых документов:

Письменное заявление на имя своего работодателя с просьбой о предоставлении налогового вычета на ребенка (детей);

Свидетельство о рождении ребенка (или детей). Это касается также усыновленных и удочеренных детей, здесь нужна копия свидетельства об усыновлении (удочерении);

Справки о детской инвалидности, если ребенок таковым является;

Справки с места обучения ребенка (при условии получения вычета на ребенка старше 18 лет, обучающегося в учебном заведении на очной форме обучения);

Свидетельство о браке (если родители не состоят в браке, отказ второго родителя от получения вычета или справка, подтверждающая статус родителя-одиночки).

Порядок действий:

Написать заявление на стандартный налоговый вычет на ребенка (детей) на имя работодателя. Подготовить копии бумаг (см. выше). Если сотрудник является единственным родителем, надо дополнить комплект копией документа, подтверждающего этот факт (возможно, свидетельство о смерти второго родителя). Если сотрудник является опекуном или попечителем, надо дополнить комплект копией документа об опеке или попечительстве. Обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении стандартного налогового вычета и копиями всех бумаг.

Важно! Если налогоплательщик имеет несколько работодателей, то придется выбирать. Если родитель только один, он имеет право на двойной размер вычета. Двойной размер может получать и один из супругов, если второй письменно от вычета откажется. Однако если второй супруг просто не имеет налогооблагаемого дохода, а соответственно, и права на вычет, то тогда первый не может рассчитывать на двойной размер.

Вычет на обучение: документы, порядок действий

В стандартный пакет для оформления налогового вычета за обучение входят:

Копия паспорта РФ;

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;

Справка о доходах по всем местам работы в отчетном году, где работодатель уплачивал за вас подоходный налог (форма 2-НДФЛ), выдается в бухгалтерии организации, где вы работали;

Копия договора с образовательным учреждением на имя плательщика;

Копия лицензии образовательной организации, заверенная ее печатью (при наличии сведений о лицензии в договоре прикладывать эту копию не надо);

Копии квитанций, чеков или других платежек, подтверждающих оплату образовательной услуги;

Заявление в ФНС с просьбой вернуть сумму налога и реквизитами, куда ее следует перечислить.

Порядок действий:

Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была осуществлена оплата обучения. Взять справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за год по форме 2-НДФЛ. Подготовить копию договора с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг, в котором указаны реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности. В случае увеличения стоимости обучения — копию документа, подтверждающего рост стоимости, например дополнительное соглашение к договору. Подготовить копии платежек, подтверждающих уплаченные средства на обучение (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения). Представить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями всех собранных бумаг.

Важно! Вычет полагается только при оплате очного обучения. Получится возместить траты на свое обучение, обучение детей, в том числе опекаемых, а также братьев и сестер. А вот на внуков, племянников, супругов — нельзя.

Вычет на фитнес: документы, порядок действий

В стандартный пакет для оформления налогового вычета за спортивные занятия входят:

Копия паспорта РФ;

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;

Копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

Кассовые чеки и электронные квитанции в подтверждение оплаты;

Свидетельство о рождении ребенка (если оформляется вычет по расходам на спортивные занятия детей);

Заявление в ФНС с просьбой вернуть сумму налога и реквизитами, куда ее следует перечислить.

Российское налоговое законодательство предполагает два способа получения налогового вычета:

через налоговую инспекцию;

через работодателя.

Порядок действий через инспекцию:

Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была осуществлена оплата фитнеса. Взять справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за год по форме 2-НДФЛ. Подготовить копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг; Подготовить копии платежек, подтверждающих уплаченные средства на фитнес (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения). Представить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями всех собранных бумаг.

Важно! Налоговый вычет на фитнес оформляют начиная с 2023 года. Это значит, что вернуть расходы на спортивные занятия можно не только за 2023, но и за 2022 год. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, составляет 120 тыс. руб.

Евгений Козичев