Белгородский губернатор сообщил о втором за день обстреле

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа вооруженными силами Украины. В результате обстрела никто не пострадал. Повреждены, в частности, домовладения и сельскохозяйственное предприятие. Это второй за день обстрел области.

«В результате попадания снарядов есть повреждения в 2 частных домовладениях и хозпостройках. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия — повреждены крыша и стены складского помещения. Подомовый обход продолжается»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Об обстреле села Вознесеновка губернатор сообщил в 11:05 мск. Ранее сегодня, 9 апреля, в 8:57 мск Вячеслав Гладков написал об обстреле села Тишанка Волоконовского района со стороны ВСУ. В результате повреждены четыре частных домовладения, пострадавших нет.

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Лусине Баласян