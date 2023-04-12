Премьер Украины Шмыгаль заявил о решении Канады передать стране конфискованные российские активы

Канада планирует передать средства от конфискованных российских активов на восстановление Украины. Об этом по итогам работы украинской правительственной команды в Канаде сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Osorio, Reuters Фото: Carlos Osorio, Reuters

«Новые санкции. Канада ввела очередной пакет ограничений против российских юридических и физических лиц. Под санкции, в частности, попала компания "Волга-Днепр", самолет АН-124, которой был заблокирован в Канаде. Следующий шаг – конфискация "Руслана" и других активов и передача их в пользу Украины»,— написал господин Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По итогам встречи с премьером Канады Джастином Трюдо было подписано соглашение, которое по словам, Дениса Шмыгаля, предоставит новые возможности для бизнеса и создания производств на Украине. Украинский премьер-министр также подчеркнул, что Канада объявила о передаче Украине 21 тыс. штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов. «Работаем дальше. Привлекаем как можно больше поддержки для нашей победы, восстановления и послевоенного развития Украины»,— написал он.

В марте Международная группа по блокировке российских активов REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) сообщила, что за год работы заморозила активы находящихся под санкциями россиян более чем на $58 млрд. Летом прошлого года власти Канады сообщали, что заморозили активы на сумму 123 млн канадских долларов ($98,1 млн) в рамках санкций против России. Также были заблокированы банковские трансакции на сумму 289 млн канадских долларов ($230,5 млн).

Подробнее — в материале «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».