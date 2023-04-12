Прокуратура взыскивает с мэрии Новосибирска 1 млн. рублей в пользу местной жительницы, пострадавшей от гололеда

Прокуратура Центрального района Новосибирска направила иск в адрес администрации города о взыскании 1 млн руб. Ведомство требует компенсировать моральный вред местной жительнице, которая получила травму при падении на льду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Ранее ведомство начало проверку после информации СМИ об увеличении количества травм, которые получили новосибирцы из-за гололеда. В итоге прокуратура вынесла руководителям управляющих компаний, а также муниципальных учреждений 22 представления, возбуждено девять дел административных дел, двум ответственным лицам назначены штрафы на общую сумму 30 тыс руб.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), после получения травмы ребенком из-за неубранной от снега и льда лестницы жилого дома.

В конце марта «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Новосибирске за неделю из-за гололеда на дорогах и пешеходных дорожках более сотни жителей получили травмы. Глава минздрава области Константин Хальзов сообщал тогда , что нагрузка на травмпунткты из-за сильного гололеда на улицах выросла на 10%.

Кроме того прокурор Новосибирска внес главе города Анатолию Локотю представление из-за ненадлежащего содержания ливневой канализации. Причиной стала подготовка решеток дождеприемников. По данным прокуратуры к 5 апреля к приему паводковых вод были готовы только 2837 ливневок из 4325. Также часть из них не соответствовала нормативным требованиям. Согласно представлению прокурора мэр будет обязан проследить за устранением нарушений при эксплуатации ливневок.

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Сергей Балин