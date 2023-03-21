За неделю в Новосибирске из-за сильного гололеда более сотни жителей получили травмы

В Новосибирске за последнею неделю 109 жителей города получили травмы из-за гололеда на дорогах и пешеходных дорожках. Об этом заявил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перевязев на аппаратном совещании в мэрии. По информации господина Перевязева, 76 мест, где люди получили травмы – территории многоквартирных домов.

Бороться с гололедом власти Новосибирска решили при помощи реагента. Так сейчас территорию возле 30 домов, где травмировались пешеходы, обработали противогололедным реагентом. По остальным адресам были проведены 14 муниципальных жилищных инспекций, которые выписали 26 предупреждений управляющим компаниям, чтобы они устранили наледь, отчитались в мэрии.

На прошлой неделе глава областного минздрава Константин Хальзов отмечал, что нагрузка на травмпунткты из-за сильного гололеда на улицах выросла на 10%. Тогда сообщалось о

Также Дмитрий Перевязев сообщил о полной очистке крыш от снега и сосулек. «Полный снос снега со скатных кровель осуществлен на 100% домов в Новосибирске. Срок у нас стоял до 15 марта. Все администрации о сносе отчитались»,– заявил он.

Ранее сообщалось, что 20 марта в Октябрьском районе Новосибирска из-за падения сосульки с крыши четырехэтажного дома пострадал ребенок. Глава района Александр Колмаков посчитал, что в инциденте виноват воскресный снегопад и недосмотр управляющей компании. «Вчера дополнительно УК вся территория была огорожена и даже мелкие образования были ликвидированы. Несмотря на это, ситуация зафиксирована полицией. Материалы переданы в прокуратуру, прокуратура в отношении УК принимает меры»,– отчитался перед мэром глава района.

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Сергей Балин