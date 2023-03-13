В Новосибирской области выросла нагрузка на травмпункты

В Новосибирской области выросла нагрузка на травмпунткты из-за сильного гололеда на улицах. По данным главы областного минздрава Константина Хальзова число обращений из-за травм увеличилось на 10%. «За прошедшую неделю обратились 398 человек, неделей ранее – 362», - сказал он на оперативном совещании в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 13 марта температура воздуха составит -6, -8 градусов, на дорогах местами сильная гололедица. «Такая погода продлится еще некоторое время. Просьба – усилить работу по очистке тротуаров», - сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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Оксана Павлова