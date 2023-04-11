Депутат сообщил о простое ярославских троллейбусов

Депутат Ярославской областной думы Валерий Байло заявил о невыполнении троллейбусами в Ярославле значительного числа рейсов. Об этом он заявил на заседании дорожного комитета Ярославской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Байло

Фото: Ярославская областная дума Валерий Байло

Фото: Ярославская областная дума

«Выпуск трамваев и троллейбусов. В декабре говорили, что все будет сохранено. В результате в новом контракте количество троллейбусов сократилось на пять единиц, а в итоге по информации работников «ЯрГЭТ» на линию выходят менее 50, а работники сидят в столовой. Как в «ПАТП-1» сидели в душном актовом зале. Слесари на работу не принимаются, запчасти не покупаются. Вообще финансирования никакого нет»,— заявил Валерий Байло.

Депутат призвал главу областного департамента транспорта Татьяну Черемных принять меры и сделать так, чтобы «предприятие городского наземного электрического транспорта работало в полном объеме и не было пасынком у департамента». По словам госпожи Черемных, сокращение выпуска троллейбусов в контракте АО «Яргорэлектротранс» на 2023 год связано с фактическим наличием единиц транспорта.

«Везде сказали о том, что сокращение было под факт выпуска. Смысл закладывать в бюджет и платить в контракте деньги за то, что фактически не выпускается. Транспортная работа в контракте корректировалась исключительно под факт выпуска. Никто его не сокращал»,— пояснила Татьяна Черемных.

Андрей Иванов