Суд Петербурга признал бездействующим МО «Литейный округ»

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 11 апреля удовлетворил иск прокуратуры Центрального района о признании незаконным бездействие муниципального совета МО «Литейный округ» в течение более трех месяцев, передает корреспондент «Ъ-СПб». Согласно решению, муниципальный совет подлежит роспуску.

Иск подала прокуратура Центрального района в 2020 году за «бездействие совета в течение трех месяцев». Депутаты заявляли, что 12 из 20 муниципалов проводят заседания. При этом глава муниципального образования Павел Дайняк на них не являлся. Однако собрания в округе может созывать только глава, поэтому без его участия они считаются не состоявшимися.

В середине марта Дзержинский районный суд прекратил рассмотрение иска о признании совета бездействующим от местных жителей. Адвокат Александр Кобринский, который предоставляет интересы «яблочников» в суде заявлял, что иск мог быть принят к рассмотрению ошибочно. Суд удовлетворил ходатайство господина Кобринского.

По мнению депутата округа Сергея Трошина, дело политически мотивировано. Он отметил, что будет подана апелляция в Городской суд Санкт-Петербурга. Если иск прокуратуры будет удовлетворен вышестоящим судом, губернатор Александр Беглов сможет инициировать процедуру роспуска совета. Это происходит путем внесения соответствующего законопроекта в Законодательное собрание.

Напомним, что большинство мандатов в МО «Литейный округ» получила партия «Яблоко» — 11 из 20. За три года совет не избрал нового главу. Единорос Дайняк, глава пятого созыва, пытался отменить итоги заседаний, на которых депутаты голосовали за «яблочника» Арсения Афиногенова, через суд.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов подготовил законопроект о роспуске МО «Смольнинское». До этого горсуд признал, что орган бездействовал с 24 декабря 2020 по 24 марта 2021 года.

Надежда Ярмула, Полина Пучкова

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